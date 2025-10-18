Moto3 | il futuro è monomarca? In vista l’accordo con Yamaha

Da ormai qualche tempo si parla del destino della Moto3, complice anche l’imminente cambiamento che verrà improntato da Liberty Media, nuova proprietaria che andrà così a sostituire il marchio Dorna. E tra le tante ipotesi del futuro, nelle ultime ore è riemersa una notizia significativa, riguardo ad un possibile futuro di una classe leggera monomarca, nello specifico Yamaha. A darne notizia nelle ultime ore è stata la testata internazionale Motorsport.com.   La ragione dietro questa scelta sarebbe quella di rivitalizzare le due classi minori, con l’obiettivo di aiutare i team del paddock a ridurre i costi, considerando anche le esigenze di un calendario sempre più lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

