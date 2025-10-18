Moto3 | il futuro è monomarca? In vista l’accordo con Yamaha
Da ormai qualche tempo si parla del destino della Moto3, complice anche l’imminente cambiamento che verrà improntato da Liberty Media, nuova proprietaria che andrà così a sostituire il marchio Dorna. E tra le tante ipotesi del futuro, nelle ultime ore è riemersa una notizia significativa, riguardo ad un possibile futuro di una classe leggera monomarca, nello specifico Yamaha. A darne notizia nelle ultime ore è stata la testata internazionale Motorsport.com. La ragione dietro questa scelta sarebbe quella di rivitalizzare le due classi minori, con l’obiettivo di aiutare i team del paddock a ridurre i costi, considerando anche le esigenze di un calendario sempre più lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Poker spagnolo nella FP2 in Moto3, ma comunque buone indicazioni anche dai piloti azzurri con Guido Pini al sesto posto e poi Lunetta e Nepa in Top-10 - facebook.com Vai su Facebook
La Moto3 diventerà un monomarca Yamaha dal 2028 - com, la Yamaha è stata scelta dalla Dorna, il promoter della MotoGP, per diventare l'unico marchio sulla griglia della Moto3 nel 2028, con l'introduzione di motori ... msn.com scrive