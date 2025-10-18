Moto2 | Moreira centra la pole a Phillip Island lontani gli italiani
Super Diogo Moreira a Phillip Island. Il pilota brasiliano ha confermato il suo grande stato di forma conquistando la pole position al GP d’Australia, appuntamento numero diciotto valido per il Motomondiale 2025 di Moto2. Grande prestazione per il sudamericano, motivato a puntare la vetta in vista della gara. Nello specifico il centauro in forza alla Italtrans Racing Team ha fermato il cronometro a 1:29.817, rifilando 0.011 alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP di Senna Agius, secondo davanti al leader della classifica piloti nonché compagno di squadra Manuel Gonzalez, terzo a +0.076. Seconda fila poi per Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), quarto con +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
