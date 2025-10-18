Moto sbanda e finisce contro una recinzione Impatto fatale per Riccardo Pedrollo

Veronasera.it | 18 ott 2025

Un altro grave incidente ha scosso la Valpolicella e la provincia di Verona, portando via la vita a un motociclista. Riccardo Pedrollo, 37enne veronese residente a Dossobuono, è deceduto ieri pomeriggio, 17 ottobre, in un tragico sinistro avvenuto lungo la Strada Provinciale 12, nel territorio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

