Moto sbanda e finisce contro una recinzione Impatto fatale per Riccardo Pedrollo

Un altro grave incidente ha scosso la Valpolicella e la provincia di Verona, portando via la vita a un motociclista. Riccardo Pedrollo, 37enne veronese residente a Dossobuono, è deceduto ieri pomeriggio, 17 ottobre, in un tragico sinistro avvenuto lungo la Strada Provinciale 12, nel territorio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

