Moto gp Bezzecchi cerca il miracolo con due long lap | Mi piacerebbe farcela

Philip Island, 18 ottobre 2025 – Dolorante alla schiena, con due long lap penalty da scontare, ma con un’Aprilia che viaggia veloce. Marco Bezzecchi ha approcciato molto bene il weekend di Philip Island con la seconda posizione in griglia e la vittoria in Sprint Race, prima sorpassando Alex Marquez e poi Raul Fernandez, anch’esso su Aprilia. Sembrava fosse finita per Bez dopo il lungo in curva 10 e il contatto con un gabbiano, ma alla fine non solo ha rimontato ma anche staccato di tre secondi il rivale. Questo significa che ci sarebbe una possibilità anche in gara lunga dato che Noale stima in circa 5 secondi il ritardo che Bez dovrebbe accumulare con la penalità inflitta dai commissari di gara per l’incidente con Marc Marquez a Mandalika. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bezzecchi cerca il miracolo con due long lap: “Mi piacerebbe farcela”

