Moto gp Bagnaia in crisi | Gara umiliante chiedo scusa ai tifosi
Philip Island, 18 ottobre 2025 – Che un due volte campione mondiale Moto gp finisca dietro a tutti, tenendo alle spalle solo il compagno di squadra collaudatore, certifica una crisi netta. Francesco Bagnaia è avvolto da una spirale senza fine e la sua Desmosedici proprio non va. Il pilota ufficiale di Borgo Panigale ha chiuso la Sprint Race addirittura a oltre 30 secondi di ritardo da Marco Bezzecchi, il vincitore, e beccando circa due secondo al giro: un disastro su tutta la linea. Già in qualifica le prime difficoltà con l’undicesima casella, ma in gara è andata anche peggio con una GP25 che proprio non sente nelle sue mani e non governa come vorrebbe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
