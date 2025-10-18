Moto Gp Australia | Bezzecchi vince la Sprint male Bagnaia
il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, centrando il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
MotoGp, Gp Australia 2025: Bezzecchi vince la sprint, penultimo Bagnaia - Non sono bastati un incontro ravvicinato con un gabbiano (nel giro di riscaldamento) e un errore al sesto dei 13 giri previsti, per negare a Marco Bezzecchi ... Si legge su lapresse.it
Moto Gp, gp d'Australia: Bezzecchi vince la gara sprint. Penultimo Pecco Bagnaia - Il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro a Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, ottenendo così il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di ... Come scrive tg24.sky.it
MotoGP: Australia, Bezzecchi si prende la gara sprint - Doppietta per l'Aprilia nella gara sprint a Phillip Island, con Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez nonostante l'incontro ravvicinato con un gabbiano durante il giro di riscaldamento. Segnala ansa.it