Moto Gp Australia | Bezzecchi vince la Sprint male Bagnaia

il pilota dell'Aprilia, partito dalla seconda posizione dietro la pole di Quartararo, ha dominato la gara corta sul circuito di Philipp Island, centrando il suo terzo trionfo stagionale dopo i successi di Misano e Mandalika L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

