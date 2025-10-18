Morto improvvisamente l' ingegner Crescini | Dirigente intraprendente e visionario Ci mancherà
Si è spento improvvisamente nei giorni scorsi l’ingegner Antonio Crescini. Storico direttore di Eseb, ente sistema edilizia Brescia, e figura di riferimento per il sistema dell’edilizia bresciana. Aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione.Nato a Gavardo e laureato al Politecnico di Milano nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
