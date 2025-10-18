Morto improvvisamente l' ingegner Crescini | Dirigente intraprendente e visionario Ci mancherà

Bresciatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento improvvisamente nei giorni scorsi l’ingegner Antonio Crescini. Storico direttore di Eseb, ente sistema edilizia Brescia, e figura di riferimento per il sistema dell’edilizia bresciana. Aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione.Nato a Gavardo e laureato al Politecnico di Milano nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

morto improvvisamente ingegner cresciniEdilizia bresciana in lutto: morto Antonio Crescini, direttore di Eseb - L’ingegnere, 65enne nato a Gavardo e prossimo alla pensione, oltre all’Ente sistema edilizia Brescia dirigeva anche la Fondazione Its «I Cantieri dell’Arte» ... Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Improvvisamente Ingegner Crescini