Morto il premio Nobel Chen Ning Yang se ne va un genio della fisica
È venuto a mancare all’età di 103 anni lo scienziato cinese-americano Chen Ning Yang, figura monumentale della fisica del Novecento. La sua scomparsa segna la fine di un’era: uno dei protagonisti della rivoluzione concettuale nella fisica delle particelle, che ha portato al consolidamento del Modello Standard. L’istituzione che lo aveva accolto, la Tsinghua University di Pechino, ha annunciato la notizia sottolineando il suo ruolo irrinunciabile nel campo della ricerca teorica e dell’educazione scientifica in Cina. La sua storia: come è arrivato a vincere il Nobel. Chen Ning Yang nacque nel 1922 a Hefei, nella provincia di Anhui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
