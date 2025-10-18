Morto Giovanni Cucchi padre di Stefano e Ilaria

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. La notizia è stata diffusa da Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un post su Facebook. “Ci sono parole che non si dimenticano, che restano incise anche quando le voci che le hanno pronunciate si spengono. Da oggi purtroppo Giovanni Cucchi, padre di Stefano, non c’è più. Molti – troppi – hanno scritto e detto che a Giovanni non fregava nulla di suo figlio, che lo avesse abbandonato, che Stefano fosse solo”. “Lo hanno fatto per anni, per giustificare l’ingiustificabile, per infangare una famiglia già distrutta dal dolore. Eppure, quella verità costruita a tavolino è crollata davanti a un’aula di tribunale, quando Giovanni ha letto la lettera che Stefano gli aveva scritto due anni prima di morire. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria

Contenuti che potrebbero interessarti

È morto Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria. “Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/giovanni_cucchi_morto_il_padre_stefano_ilaria-424921705/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Mazara del Vallo, oggi i funerali di Giovanni Ingoglia: trovato morto ad Alghero #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

È morto Giovanni Cucchi, il padre di Stefano e Ilaria: “Con la sua voce ha dato voce a suo figlio” - A dare la notizia del decesso in un post sui social è stato l'avvocato Fabio Anselmo: "Giovanni ... fanpage.it scrive

Morto Giovanni Cucchi, il padre di Ilaria e Stefano - Il padre di Stefano e Ilaria Cucchi, Giovanni, è morto a Roma. Come scrive ansa.it

È morto il padre di Ilaria e Stefano Cucchi: "Troppi hanno scritto che non gli fregava nulla di suo figlio" - La notizia è stata diffusa da Fabio Anselmo, legale della famiglia, con un post su Facebook. Secondo huffingtonpost.it