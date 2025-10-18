Morto Giovanni Cucchi il ricordo del padre che ha lottato per la verità | Hai dato voce a tuo figlio

È morto a Roma Giovanni Cucchi, padre di Stefano e Ilaria Cucchi. L’uomo, 77 anni, era da tempo malato e le sue condizioni si erano aggravate dopo la scomparsa della moglie, Rita Calore, tre anni fa. La notizia della sua morte è circolata sui social nel pomeriggio del 18 ottobre ed è stata ufficializzata dall’avvocato Fabio Anselmo, compagno della senatrice Ilaria, che lo ha ricordato con parole commosse: «Con la tua voce hai dato voce a tuo figlio». Giovanni Cucchi è stato al centro di una lunga battaglia per la verità sulla morte di Stefano, morto nel 2009 a seguito di un pestaggio dopo l’arresto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morto Giovanni Cucchi, il ricordo del padre che ha lottato per la verità: “Hai dato voce a tuo figlio”

