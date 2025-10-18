Morte di Mara Favro svolta nelle indagini | la procura di Torino chiede di archiviare l' inchiesta per omicidio

Torinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, 17 ottobre, la procura di Torino ha presentato una richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Mara Favro. Al momento, non sono ancora noti i dettagli e, dunque, restano diversi punti da chiarire. Bisogna capire se la richiesta riguardi entrambi gli indagati (Vincenzo Milione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

