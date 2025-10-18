Morte di Mara Favro svolta nelle indagini | la procura di Torino chiede di archiviare l' inchiesta per omicidio

Ieri, 17 ottobre, la procura di Torino ha presentato una richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Mara Favro. Al momento, non sono ancora noti i dettagli e, dunque, restano diversi punti da chiarire. Bisogna capire se la richiesta riguardi entrambi gli indagati (Vincenzo Milione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it