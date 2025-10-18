Morta la professoressa Sofia Corradi nota come mamma Erasmus

È morta la scorsa notte a Roma, all’età di 91 anni, Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma Tre, conosciuta come “mamma Erasmus”, per aver ideato il programma che ha portato e continua a portare in giro per l'Europa milioni di giovani studenti. A darne notizia è stata la famiglia, che l’ha ricordata come una donna "di grande energia e generosità intellettuale ed affettiva". . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morta la professoressa Sofia Corradi, nota come “mamma Erasmus”

Contenuti che potrebbero interessarti

E' morta 'mamma Erasmus'. Addio alla professoressa Sofia Corradi. Ideò il programma Ue che dal 1987 porta in giro per l'Europa migliaia di studenti. #ANSA https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2025/10/18/morta-la-professoressa-sofia-corradi-n - facebook.com Vai su Facebook

E' morta 'mamma Erasmus'. Addio alla professoressa Sofia Corradi. Ideò il programma Ue che dal 1987 porta in giro per l'Europa migliaia di studenti #ANSA https://ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/2025/10/18/morta-la-professoressa-sofia-corradi-nota-co - X Vai su X

Morta la professoressa Sofia Corradi, ‘mamma Erasmus’: ideò il programma che portò gli studenti in Europa - Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell’educazione all’Università di Roma Tre. Si legge su fanpage.it

È morta ‘mamma Erasmus’, addio alla professoressa che ha fatto viaggiare per l’Europa migliaia di studenti - Laureata in Giurisprudenza con lode, ha svolto attività di ricerca sul diritto allo studio come diritto umano fondamentale ... Secondo quotidiano.net

Sofia Corradi è morta, addio all'ideatrice del programma Erasmus: grazie a lei migliaia di studenti girano in Europa - É morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come "mamma Erasmus" in ... Riporta msn.com