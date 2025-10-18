Morta la professoressa Sofia Corradi &#8216;mamma Erasmus' | ideò il programma che portò gli studenti in Europa

18 ott 2025

Si è spenta Sofia Corradi, professoressa ordinaria di Scienze dell'educazione all'Università di Roma Tre. Conosciuta come 'mamma Erasmus', fu l'ideatrice del programma che portò nelle università europee gli studenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

