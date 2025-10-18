Morta la professoressa Sofia Corradi | ideò il progetto Erasmus

Sofia Corradi, ideatrice dell’Erasmus, è morta la notte scorsa a Roma all’età di 91 anni. Lo ha annunciato la famiglia, che ha ricordato Corradi come una donna “di grande energia e generosità intellettuale ed affettiva”. Ordinaria di Scienze dell’educazione all’università di Roma Tre, è grazie a lei che ancora oggi gli studenti possono andare a studiare nelle università di tutta Europa. L’idea era nata da una sua esperienza personale: nel 1957 vince una borsa di studio Fulbright, che le apre le porte della Columbia University, dove ha conseguito il “Master in Comparative Law”. Al suo ritorno in Italia, presentandosi alla segreteria della sua università per far convalidare gli esami, scopre che gli esami non verranno convalidati dalla sua università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morta la professoressa Sofia Corradi: ideò il progetto Erasmus

