Morta la madre di Simone Di Pasquale lui è in diretta a Ballando con le stelle | Grazie per avermi permesso di scegliere
È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre. Il maestro è andato in scena nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni fa. A ringraziarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci che, visibilmente commossa, ha chiesto un applauso per il ballerino e per la sua mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
«Mia madre, morta nel 2022, e quel gigantesco peso sulla coscienza. I successi di oggi durano solo una settimana» - facebook.com Vai su Facebook
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere” - È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre ... Secondo fanpage.it
Ballando con le stelle, è morta la mamma di Simone Di Pasquale. L'annuncio - Dopo l'esibizione di Simone Di Pasquale con la Signora Coriandoli durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa restare il ballerino, non lo fa tornare nel ... Secondo ilmessaggero.it
Simone di Pasquale colpito da grave lutto: è morta la mamma/ L’abbraccio in diretta di Milly Carlucci - "Potevo non essere qui questa sera", spiega l'istruttore di Ballando ... Scrive ilsussidiario.net