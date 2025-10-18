Morta la madre di Simone Di Pasquale lui è in diretta a Ballando con le stelle | Grazie per avermi permesso di scegliere

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre. Il maestro è andato in scena nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni fa. A ringraziarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci che, visibilmente commossa, ha chiesto un applauso per il ballerino e per la sua mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

morta madre simone pasqualeMorta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere” - È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre ... Secondo fanpage.it

morta madre simone pasqualeBallando con le stelle, è morta la mamma di Simone Di Pasquale. L'annuncio - Dopo l'esibizione di Simone Di Pasquale con la Signora Coriandoli durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa restare il ballerino, non lo fa tornare nel ... Secondo ilmessaggero.it

morta madre simone pasqualeSimone di Pasquale colpito da grave lutto: è morta la mamma/ L’abbraccio in diretta di Milly Carlucci - "Potevo non essere qui questa sera", spiega l'istruttore di Ballando ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Morta Madre Simone Pasquale