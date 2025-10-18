Morta a 91 anni Mamma Erasmus fece cadere le barriere tra le università

AGI - È morta a Roma all'età di 91 anni  Sofia Corradi, la docente di  Scienze dell'educazione  all'università Roma 3 soprannominata ' mamma Erasmus ' perché ideò il  programma di scambio per i giovani studenti europei. A darne notizia è stata la famiglia che in una nota l'ha ricordata come una donna "di grande energia e generosità intellettuale e affettiva". Laureata in Giurisprudenza, con lode, a La Sapienza, era diventata consulente scientifico della associazione dei Rettori delle  università italiane  e nel  1969  aveva predisposto un  memorandum  che conteneva un embrione del  progetto Erasmus, prendendo spunto dall'arricchimento ricevuto negli Stati Uniti con le  borse di studio Fulbright  e della Columbia University. 🔗 Leggi su Agi.it

