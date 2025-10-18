Morta a 14 anni dopo aver mangiato un dolce in una tavola calda a Roma | 5 indagati per omicidio colposo

La giovane Skylar era arrivata in vacanza a Roma insieme alla sua famiglia. Quella sera aveva cenato in una tavola calda, mangiando un dolce contenente arachidi e morendo per shock anafilattico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

