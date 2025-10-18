Moroello Diaz nominato presidente della Fintecna di Cdp

Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna spa, società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche, ha nominato il dottor Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nuovo Presidente della società. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. È attualmente Amministratore Delegato di Holding Immobiliare Pallavicini S.p. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moroello Diaz nominato presidente della Fintecna di Cdp

Argomenti simili trattati di recente

Il cda guidato da Scannapieco vara i nuovi vertici di Cdp Equity (dove l’attuale vicedirettore generale di via Goito diventa ad), Cdp Real Asset (Zuin presidente e l’ex capo di Ita amministratore delegato) e Fintecna (Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini alla pr - facebook.com Vai su Facebook

Fintecna (Cdp): Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nominato Presidente - Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna , società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla ... Da msn.com

Fintecna (Cdp): Moroell Diaz della Vittoria Pallavicini nominato Presidente - Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna , società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attiva principalmente ... Riporta teleborsa.it

Cambio ai vertici di Fintecna: Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini è il nuovo Presidente della società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti - , società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblic ... Lo riporta meridiananotizie.it