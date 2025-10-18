Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nominato Presidente di Fintecna

Il Consiglio di Amministrazione di Fintecna S.p.A., società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica Amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche, ha nominato il dott. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nuovo Presidente della società. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. È attualmente Amministratore Delegato di Holding Immobiliare Pallavicini S. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nominato Presidente di Fintecna

