Perugia, 18 ottobre 2025 – Notte tragica a Perugia dove un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani, è morto accoltellato nel parcheggio dell’Università, nei pressi della facoltà di matematica. La vittima è di famiglia albanese, un italiano di seconda generazione, originario di Fabriano (in provincia di Ancona). Ancora da chiarire i contorni della vicenda, sembrerebbe essersi trattato di di uno scontro tra due gruppi determinato da futili motivi. Insieme ad alcuni amici Cumani aveva raggiunto Perugia per passarci la serata, ma l’epilogo è stato tragico. La Polizia indaga per scoprire i responsabili dell’omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morire a 23 anni per una lite in strada: chi era la vittima dell'accoltellamento