Monza maxi controlli in stazione | quasi la metà risulta con precedenti Scattati i rimpatri

18 ottobre 2025

Monza, 18 ottobre 2025 –  Irregolari, ladri, stupratori. La stazione ferroviaria preoccupa, fra aggressioni e spaccio, e il Questore Filippo Ferri dispone controlli straordinari. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare, nel pomeriggio del 16 ottobre, gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Monza e le aree limitrofe. Il servizio, coordinato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di due equipaggi, con il supporto operativo dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Anticrimine e della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

