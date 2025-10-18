Monza Juve Primavera LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca del match

di Nicolò Corradino , valido per l’8ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera torna a giocare in campionato per ribaltare un inizio sicuramente non positivo nel campionato Primavera. segue LIVE la sfida contro il Monza. Monza Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 13 Migliore in campo Juve Primavera: a fine partita. Monza Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Monza: in attesa delle formazioni ufficiali Juventus: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monza Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Vai su Facebook

#Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - X Vai su X

Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 13:00 la Juventus Under 20 sarà di scena in Lombardia per affrontare il Monza, nel match valido per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Da tuttosport.com

Monza-Juventus Primavera, dove vedere il match in TV - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa tutti i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match che la Primavera bianconera di mister Padoin giocherà sabato, a partire dalle ... Segnala tuttojuve.com

Juve Lecce Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dei bianconeri di Padoin valida per la 7ª giornata di campionato - Juve Lecce Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dei bianconeri di Padoin valida per la 7ª giornata di campionato È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere ... Riporta juventusnews24.com