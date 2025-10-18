Monza Juve Primavera LIVE | le formazioni ufficiali del match Padoin punta su Biggi in attacco

di Nicolò Corradino Monza Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera torna a giocare in campionato per ribaltare un inizio sicuramente non positivo nel campionato Primavera. segue LIVE la sfida contro il Monza. Monza Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 13 Migliore in campo Juve Primavera: a fine partita. Monza Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Monza:  Strajnar, Bagnaschi, Villa, Scaramelli, Attinasi, Diene, Mout, Ballabio, Albe, De Bonis, Fogliaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

