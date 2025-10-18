Monza Juve Primavera 1-0 LIVE | Mout sblocca il match i bianconeri provano a reagire
Monza Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera torna a giocare in campionato per ribaltare un inizio sicuramente non positivo nel campionato Primavera. segue LIVE la sfida contro il Monza. Monza Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH 5? I BIANCONERI SI SPINGONO IN AVANTI – Primo squillo da angolo: mischia in area di rigore in cui i bianconeri non riescono a essere pericolosi 10? TANTA CONFUSIONE – Pallone che passa da una parte all’altra del campo: nessuna delle due squadre è in grado di gestire un possesso in quest’inizio 13? IL MONZA LA SBLOCCA CON MOUT – Cross in mezzo che taglia tutta la difesa bianconera che con il colpo di testa manda avanti i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
