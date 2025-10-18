Monza Juve Primavera 0-0 LIVE | inizio con tanta confusione in campo
di Nicolò Corradino Monza Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’8ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera torna a giocare in campionato per ribaltare un inizio sicuramente non positivo nel campionato Primavera. segue LIVE la sfida contro il Monza. Monza Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH 5? I BIANCONERI SI SPINGONO IN AVANTI – Primo squillo da angolo: mischia in area di rigore in cui i bianconeri non riescono a essere pericolosi 10? TANTA CONFUSIONE – Pallone che passa da una parte all’altra del campo: nessuna delle due squadre è in grado di gestire un possesso in quest’inizio Migliore in campo Juve Primavera: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Primavera 1 - 18 octobre 2025 Aujourd'hui à 13 heures, Monza - Juventus. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus Primavera a Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - X Vai su X
Monza-Juventus Primavera LIVE: diretta, formazioni, tabellino - La Juventus Primavera torna in campo per l'ottava giornata di campionato contro il Monza con un unico obiettivo: tornare alla vittoria. Secondo ilbianconero.com
Diretta Juve Primavera a Monza: risultato in tempo reale e formazioni - Archiviato il pareggio spettacolare contro il Lecce, la Juventus Primavera è pronta a rimettersi in marcia alla ricerca di una vittoria che manca da troppo. Lo riporta tuttosport.com
Diretta Monza Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri in trasferta (18 ottobre 2025) - Diretta Monza Juventus Primavera, streaming video tv: biancorossi e bianconeri si affrontano dopo aver pareggiato l'ultimo turno (18 ottobre 2025) ... Si legge su ilsussidiario.net