Montegridolfo lancia la Comunità energetica rinnovabile | energia pulita e solidarietà per il territorio

Riminitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Montegridolfo ha ufficialmente avviato il progetto “Montegridolfo Città Solare”, con l’obiettivo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e invitare imprese e cittadini a unirsi per realizzare impianti fotovoltaici con contributi fino al 40% a fondo perduto. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

