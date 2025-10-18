Montegridolfo lancia la Comunità energetica rinnovabile | energia pulita e solidarietà per il territorio
Il Comune di Montegridolfo ha ufficialmente avviato il progetto “Montegridolfo Città Solare”, con l’obiettivo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e invitare imprese e cittadini a unirsi per realizzare impianti fotovoltaici con contributi fino al 40% a fondo perduto. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 Mondaino - Camminata di fine estate Mondaino - Camminata di fine estate che parte e ritorna a P.zza Maggiore di Montegridolfo per esplorare le colline del territorio di Mondaino e limitrofe. • ore 8:30: Ritrovo e iscrizio - facebook.com Vai su Facebook
Una comunità energetica rinnovabile a Montegridolfo - L’idea è quella di realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), una delle prime della Romagna, nel piccolo borgo ... Secondo ilrestodelcarlino.it