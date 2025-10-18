Montecitorio comunicazioni di Giorgia Meloni mercoledì 22 ottobre

ROMA – Mercoledì 22 ottobre, a partire dalle ore 16.15, nell’Aula di Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre prossimi. Lo fa sapere, attraverso una breve nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. Diretta sulla webtv e sul canale satellitare anche nella traduzione della lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, comunicazioni di Giorgia Meloni mercoledì 22 ottobre

