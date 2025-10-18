’Montecarlo Chocolate’ Gusto dolcezza e tanta creatività
di Massimo Stefanini È una delle manifestazioni più longeve e di successo in Toscana, nel suo genere. La festa del cioccolato di Montecarlo (Lucca) appassiona migliaia di visitatori e di appassionati che arrivano per scoprire prodotti artigianali unici e deliziosi abbinamenti. Allora segnatevi le date: l’edizione numero 21 di Montecarlo Chocolate, questa la denominazione ufficiale, vi aspetta sabato 25 e domenica 26 ottobre. Un grande happening dedicato al cacao che è tra i più seguiti, al pari delle celebrazioni del cibo degli dei a Pisa, Firenze e Piombino. Ovviamente inarrivabile è la kermesse di Perugia, la più importante d’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Domenica 26 Ottobre Una giornata al Principato di Monaco e Montecarlo Visiteremo il suggestivo centro storico di Monaco, con possibilità di assistere al cambio della guardia e ammirare il Palazzo del Principe. Nel pomeriggio, tempo libero a Montecarl - facebook.com Vai su Facebook
Gusto a Mille, il bistrot La Dolcezza di Barbara Cerea, il moscato Lumine del 2021, il cotechino «boccia» dei Bassanelli - Al contrario dei fratelli che sono rimasti legati alla casa madre di Vittorio, da circa un anno ha dato vita in città a ... Segnala bergamo.corriere.it