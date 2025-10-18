Monreale controlli a tappeto sui motorini elettrici | numerosi sequestri e sanzioni

Giro di vite a Monreale contro gli scooter elettrici. Blitz dei Carabinieri nella movida: sequestrati mezzi senza targa e assicurazione L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, controlli a tappeto sui motorini elettrici: numerosi sequestri e sanzioni

