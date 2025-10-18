Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari sabato 18 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si chiuderà con le qualificazioni e le finali nella specialità olimpica del trap a coppie miste. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A VOLO DALLE 8.00 A difendere i colori azzurri saranno due coppie: Italia 1 sarà formata da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, mentre Italia 2 sarà composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi. Dopo i 75 piattelli regolamentari delle qualificazioni si disputerà lo shoot-off, mentre la finale per il bronzo precederà quella per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arriva una importantissima medaglia dai Mondiali di tiro a volo in pieno svolgimento ad Atene. A conquistarla la nostra Silvana Stanco che nella finale femminile di trap torna sul podio conquistando la medaglia d'argento, bissando il secondo posto ottenuto all Vai su Facebook
Mondiali di Tiro a Volo, Azzurri splendidi nello Skeet Maschile a Squadre: è argento https://ilfaroonline.it/2025/10/12/mondiali-di-tiro-a-volo-azzurri-splendidi-nello-skeet-maschile-a-squadre-e-argento/620491/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #new - X Vai su X
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. oasport.it scrive
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Da oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. ansa.it scrive