Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si chiuderà con le qualificazioni e le finali nella specialità olimpica del trap a coppie miste. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A VOLO DALLE 8.00 A difendere i colori azzurri saranno due coppie: Italia 1 sarà formata da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, mentre Italia 2 sarà composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi. Dopo i 75 piattelli regolamentari delle qualificazioni si disputerà lo shoot-off, mentre la finale per il bronzo precederà quella per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari sabato 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara