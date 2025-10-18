Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari 18 ottobre tv programma streaming italiani in gara
Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si chiuderà con le qualificazioni e le finali nella specialità olimpica del trap a coppie miste. A difendere i colori azzurri saranno due coppie: Italia 1 sarà formata da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, mentre Italia 2 sarà composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi. Dopo i 75 piattelli regolamentari delle qualificazioni si disputerà lo shoot-off, mentre la finale per il bronzo precederà quella per l’oro. I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali odierne sarà garantita dal canale YouTube ISSF e da Olympic Channel, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle qualificazioni e delle finali della manifestazione iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva una importantissima medaglia dai Mondiali di tiro a volo in pieno svolgimento ad Atene. A conquistarla la nostra Silvana Stanco che nella finale femminile di trap torna sul podio conquistando la medaglia d'argento, bissando il secondo posto ottenuto all - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Tiro a Volo, Azzurri splendidi nello Skeet Maschile a Squadre: è argento https://ilfaroonline.it/2025/10/12/mondiali-di-tiro-a-volo-azzurri-splendidi-nello-skeet-maschile-a-squadre-e-argento/620491/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #new - X Vai su X
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Scrive oasport.it
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Secondo oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Da ansa.it