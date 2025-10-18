Mondiali tiro a volo 2025 oggi | orari 18 ottobre tv programma streaming italiani in gara

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si chiuderà con le qualificazioni e le finali nella specialità olimpica del trap a coppie miste. A difendere i colori azzurri saranno due coppie: Italia 1 sarà formata da Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco, mentre Italia 2 sarà composta da Massimo Fabbrizi ed   Alessia Iezzi. Dopo i 75 piattelli regolamentari delle qualificazioni si disputerà lo shoot-off, mentre la finale per il bronzo precederà quella per l’oro. I Mondiali senior 2025 di tiro a volo non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali odierne sarà garantita dal canale YouTube ISSF e da Olympic Channel, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle qualificazioni e delle finali della manifestazione iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

mondiali tiro a volo 2025 oggi orari 18 ottobre tv programma streaming italiani in gara

© Oasport.it - Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

News recenti che potrebbero piacerti

mondiali tiro volo 2025Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 18 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si distribuiranno oggi, sabato 18 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: la rassegna iridata si ... Scrive oasport.it

mondiali tiro volo 2025LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca la carta del trap misto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025. Secondo oasport.it

mondiali tiro volo 2025Tiro a volo: Mondiali, l'azzurra Stanco d'argento nel trap - Silvana Maria Stanco ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Trap Femminile al Mondiale di tiro a volo, ad Atene. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Tiro Volo 2025