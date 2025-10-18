Monaco infortunio per un big di Pocognoli | cosa filtra sulle sue condizioni anche in vista del match di Champions League contro la Juventus Ultime

Monaco, infortunio per un calciatore di Pocognoli: ecco le sue condizioni anche verso il match di Champions League contro la Juventus. Ultime. Una tegola inaspettata, un’assenza che complica i piani. Il Monaco perde per infortunio Eric Dier. L’esperto difensore inglese si è fermato nell’ultimo allenamento a causa di un problema fisico e, secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, dovrà restare ai box per diverse settimane. Stop per Dier: 2-4 settimane di stop. L’ex pilastro di Tottenham e Bayern Monaco ha accusato un problema muscolare durante la seduta di allenamento, costringendo lo staff medico a intervenire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

