Bottega Verde inaugura un nuovo capitolo della sua storia lanciando ’ Momenti di Toscana ’, una collezione esclusiva di profumi che nasce per celebrare e rendere omaggio alle origini del brand, profondamente radicate nel cuore della Toscana. Un omaggio sensoriale che diventa un invito a riscoprire il tempo lento, il contatto con la natura, i colori e i profumi di una terra ricca di poesia e tradizione. Momenti di Toscana è un viaggio emozionale che prende vita da essenze raffinate, capaci di raccontare – nota dopo nota – l’anima più vera e profonda di una regione amata in tutto il mondo. Ogni profumo è una storia, un frammento di vita, un ricordo evocato da ingredienti selezionati e da un linguaggio fortemente identitario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Momenti di Toscana’. Un nuovo viaggio sensoriale nel solco di Bottega Verde