Molte squadre di calcio hanno scelto di liberare un’aquila prima della partite | dalla Lazio al Benfica all’Eintracht Francoforte Quando il cane è il migliore tifoso del campione

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cane è il migliore amico dell’uomo. E del campione: sono molte le stelle dello sport fedeli all’amico canino. Nelle ultime settimane è diventato ancora più famoso Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, che il campione ha accompagnato negli ultimi giorni della sua vita rinunciando anche a test in programma con la Ferrari (foto sotto). Ma sono tanti gli esempi di cani legati allo sport: nella foto sopra Sunny, un quadrupede che presta assistenza medica, inquadrato durante la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Billie Jean King National Tennis Center di New York. Molti campioni delle moto hanno amici a quattro zampe: Francesco Bagnaia a Misano aveva con sé il fedele Turbo, un bassotto arlecchino (foto in mezzo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

molte squadre di calcio hanno scelto di liberare un8217aquila prima della partite dalla lazio al benfica all8217eintracht francoforte quando il cane 232 il migliore tifoso del campione

© Sport.quotidiano.net - Molte squadre di calcio hanno scelto di liberare un’aquila prima della partite: dalla Lazio al Benfica all’Eintracht Francoforte. Quando il cane è il migliore tifoso del campione

Altre letture consigliate

molte squadre calcio hannoMolte squadre di calcio hanno scelto di liberare un’aquila prima della partite: dalla Lazio al Benfica all’Eintracht Francoforte. Quando il cane è il migliore tifoso del ... - E del campione: sono molte le stelle dello sport fedeli all’amico canino. Riporta sport.quotidiano.net

La squadra dell’Auckland al Mondiale per Club: i calciatori hanno preso ferie dal lavoro per esserci - La squadra dell’Auckland City FC al Mondiale per Club 2025: alcuni calciatori hanno preso ferie dal lavoro per esserci e altri non sono riusciti a liberarsi perché fanno altri lavori. fanpage.it scrive

Retroscena Krstovic: "Non solo l'Atalanta, in Italia mi hanno cercato anche altre squadre" - "In Italia non mi voleva solo l'Atalanta" Durante la sua intervista con la stampa serba, Krstovic ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a firmare con l'Atalanta nonostante l'interessamento di ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Molte Squadre Calcio Hanno