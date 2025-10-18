Molina Juventus l’argentino è in rotta con l’Atletico e spinge per la cessione | i bianconeri vogliono strapparlo con questa formula già a gennaio?

Molina Juventus, l’argentino è in rotta con l’Atletico: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del terzino. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo che torna prepotentemente di moda. Il mercato Juve ha individuato il suo rinforzo preferito per la fascia destra: Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal QS, la dirigenza bianconera è pronta a un tentativo concreto per portare l’argentino a Torino già nella finestra di gennaio. A sbloccare l’operazione, paradossalmente, è proprio la situazione di difficoltà che il giocatore sta vivendo a Madrid. Molina, terzino destro classe 1998, non è più un titolare inamovibile nello scacchiere di Diego Simeone e sta trovando molto meno spazio del previsto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

