Molina Juve il nome del terzino dell’Atletico Madrid continua a piacere alla dirigenza bianconera | possibile assalto a gennaio? Ci sono importanti novità

Molina Juve, il nome del terzino dell’Atletico Madrid continua a piacere: gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Un nome che non è mai uscito dai radar, un obiettivo che torna prepotentemente di moda. Il calciomercato Juve si riaccende sulla pista che porta a Nahuel Molina, terzino destro dell’ Atlético Madrid. Secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, la dirigenza bianconera continua a seguire con grandissimo interesse il laterale argentino. PAROLE – «Per quanto riguarda il terzino destro, la Juventus continua a seguire con interesse Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juve, il nome del terzino dell’Atletico Madrid continua a piacere alla dirigenza bianconera: possibile assalto a gennaio? Ci sono importanti novità

