Moie arrivano i Portuali

Due derby tra squadre anconetane nella settima giornata del girone A di Promozione, a Moie e a Ostra. Al Pierucci due squadre in cerca d’identità e di punti, entrambe sconfitte nell’ultima giornata. Vorrà uscire dalla crisi di risultati un Moie Vallesina reduce da tre sconfitte consecutive, di cui due di fila casalinghe. Anche i Portuali non stanno molto meglio dopo aver perso nell’ultimo turno, in casa, contro la Nuova Real Metauro. Sembra aver preso le misure alla categoria invece l’ Ostra, che nelle ultime due giornate ha colto bottino pieno ed è in serie positiva da quattro giornate. Gli ostrensi con il morale alto ospiteranno una Biagio Nazzaro che finora si è espressa meglio lontano da Chiaravalle, sia in campionato che di recente in Coppa, proprio contro l’Ostra, appena tre giorni fa, vincendo 3-4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it