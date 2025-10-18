Modena e Palermo quante similitudini
Si è detto più o meno tutto, la curiosità cresce e non resta altro che ascoltare le parole dei due tecnici e il fischio d’inizio. Parafrasando il filosofo tedesco Lessing, l’attesa di Palermo-Modena è essa stessa Palermo-Modena, arrivati al termine di questa infinita settimana nella quale gli impegni delle nazionali non ha certo tenuto compagnia a dovere. Chiunque, tifosi canarini e rosanero, ha provato a fare le carte ad una partita ritenuta senza ombra di dubbio il primo, vero, scontro al vertice della stagione per entrambe ma anche per l’intero campionato. Ebbene, si affrontano due tecnici tatticamente simili che della difesa a tre fanno una prerogativa principale e che apprezzano la verticalità piuttosto che il fraseggio orizzontale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Palermo, il big match contro il Modena visibile in modo gratuito: ecco dove: La sfida di domenica sarà visibile in maniera totalmente gratuita http://mgol.it/TNkv4v - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo-#Modena, il big match in diretta su #Dazn anche per i non abbonati - X Vai su X
Modena e Palermo, quante similitudini - Entrambe le squadre giocano con la difesa a tre, sono molto fisiche e in attacco schierano un centravanti affiancato da un ‘jolly’ ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Il Resto del Carlino: “Modena e Palermo, quante similitudini” - Ora resta soltanto da ascoltare le parole dei due allenatori e attendere il fischio d’inizio. Lo riporta ilovepalermocalcio.com