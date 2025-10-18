Si è detto più o meno tutto, la curiosità cresce e non resta altro che ascoltare le parole dei due tecnici e il fischio d’inizio. Parafrasando il filosofo tedesco Lessing, l’attesa di Palermo-Modena è essa stessa Palermo-Modena, arrivati al termine di questa infinita settimana nella quale gli impegni delle nazionali non ha certo tenuto compagnia a dovere. Chiunque, tifosi canarini e rosanero, ha provato a fare le carte ad una partita ritenuta senza ombra di dubbio il primo, vero, scontro al vertice della stagione per entrambe ma anche per l’intero campionato. Ebbene, si affrontano due tecnici tatticamente simili che della difesa a tre fanno una prerogativa principale e che apprezzano la verticalità piuttosto che il fraseggio orizzontale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena e Palermo, quante similitudini