A oltre 6 mesi dalla promozione la Pantarei Italia Modena torna in campo stasera per il debutto nella Serie A Silver. Visto il forfeit di Carpi, dopo oltre un decennio i gialloblù tornano a essere la prima squadra della provincia in una stagione in cui la salvezza è l’obiettivo primario. Per la truppa di Francesco Sgarbi (nella foto) il vernissage è alle 20 sul campo dei veronesi del Vigasio, una delle favorite assieme a Rubiera (ultimo innesto l’ex Carpi Daniele Soria) Belluno, Molteno e Verdeazzurro. In casa gialloblù sono 5 i volti nuovi: da Carpi l’ala Gabriele Sortino, da Rubiera Luca Bortolotti e Giacomo Boni (che ritrova il fratello Enrico), dal Bologna United Filippo Segapeli e Stefano Ragazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, debutto a Vigasio. In serie B il derby è a Carpi