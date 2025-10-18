Moda Sostenibile | I Vantaggi di Scegliere un Futuro Responsabile
La moda sostenibile rappresenta una risposta innovativa e necessaria a una crescente richiesta di cambiamento all'interno del settore.
Sabato 18 ottobre 2025 va in scena FAST - Fashion, Ambiente, Società, Tutela! Loggiato Faenza Sales, Via Mura Diamante Torelli 67 – Faenza Un evento dedicato alla moda sostenibile e all'upcycling, con talk, testimonianze, musica e buon cibo: 18:30
Moda sostenibile e vintage, fine settimana con Vinokilo
Moda sostenibile: il futuro del benessere e dello stile - Indossare prodotti sostenibili non è solo una scelta ecologica, ma anche una scelta di benessere personale.
Moda sostenibile: Milano sperimenta un protocollo per legalità e trasparenza nelle filiere - Un protocollo firmato a Milano coinvolge istituzioni, associazioni e imprese per contrastare sfruttamento ed evasione fiscale nella moda.