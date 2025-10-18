Mobilità ecosostenibile la ' ricetta' di Aveta per il trasporto pubblico
“Trasporto pubblico: prospettive?”: è il tema del convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di Santa Maria Capua Vetere, che si è tenuto nella sede di corso Aldo Moro 203 (ex Standa).Il dibattito è stato introdotto da Raffaele Aveta, consigliere comunale del Movimento, e moderato da Paolo Del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
