Mjällby il Leicester di Svezia | un villaggio di pescatori sta vincendo il campionato | Ha il 15% del budget del Malmö
E’ una storia di calcio, quella di Hallevik, piccolo villaggio di pescatori nel sud del Paese, 1.500 abitanti e una squadra — il Mj ällby — a un passo dal titolo nazionale. Undici punti di vantaggio, quattro giornate alla fine: la matematica è una formalità. Il paragone più immediato è con il Leicester City del 2016. Con una differenza: «all’epoca Mjällby era in terza divisione». Il tutto in un momento di grave crisi del calcio in Svezia. La storia è raccontata da Athletic. Un’epopea scandinava: Danimarca, Norvegia e ora Svezia. Negli ultimi anni la Scandinavia ha regalato storie da romanzo calcistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
