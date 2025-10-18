Missione compiuta per Puliamo i quartieri | il progetto diventa parte di una tesi di laurea
Un computer e un cerchione d'auto. È solo uno dei tanti “cimeli” trovati nel corso dell'attività di Puliamo i quartieri. Ma la vera sorpresa, in verità, è un'altra dato che il progetto potrebbe presto essere protagonista di una tesi di laurea che sta realizzando una giovane studentessa. I. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
