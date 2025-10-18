Missili IRIS-T sulle navi da guerra tedesche | cosa rivelano i piani di Berlino
La Deutsche Marine, la marina militare tedesca, è attualmente impegnata nella più grande esercitazione a fuoco degli ultimi 30 anni, che si sta tenendo al largo della Norvegia. Maritime Firing Exercise 2025 (MFE 25) è iniziata il 13 ottobre e terminerà il 24, e prevede manovre che si svolgono nell'area di tiro intorno all'arcipelago norvegese di Andoya. Il programma prevede che verranno effettuati fino a 54 lanci di missili, ma anche di siluri e colpi di artiglieria, per testare le prestazioni dei sistemi d'arma in condizioni realistiche. Oltre alle forze navali, all'esercito e all'aeronautica militare della Germania, sono presenti partner internazionali col fine di rafforzare congiuntamente la cooperazione e sviluppare ulteriormente le capacità di difesa nello spazio marittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
La Germania testa il missile navale IRIS-T SLM: navi trasformate in scudi aerei - X Vai su X
Ucraina — Le principali notizie della mattinata Giovedì, 16 ottobre 2025 Massiccio attacco notturno. Trump si rivolge a Putin. Le principali notizie dall’Ucraina. Giorno 1331° Attacchi russi nella notte. L’esercito russo ha lanciato un’ondata di missili e dr Vai su Facebook
Missili IRIS-T sulle navi da guerra tedesche: cosa rivelano i piani di Berlino - Una mossa per rafforzare la difesa a corto raggio e colmare le lacune delle fregate F125 ... Scrive ilgiornale.it
La Germania testa il missile navale IRIS-T SLM: navi trasformate in scudi aerei - Durante la più grande esercitazione missilistica degli ultimi trent’anni, la Germania ha messo alla prova con successo una versione navale del sistema di difesa aerea IRIS- Si legge su hdblog.it
Missili, navi e droni: così l’Italia ha costruito la sua economia militare - E mentre a Bruxelles si discute, l’Italia ha già costruito una sua economia militare: nel solo 2024, le ... Scrive milanofinanza.it