Missili IRIS-T sulle navi da guerra tedesche | cosa rivelano i piani di Berlino

Ilgiornale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Deutsche Marine, la marina militare tedesca, è attualmente impegnata nella più grande esercitazione a fuoco degli ultimi 30 anni, che si sta tenendo al largo della Norvegia. Maritime Firing Exercise 2025 (MFE 25) è iniziata il 13 ottobre e terminerà il 24, e prevede manovre che si svolgono nell'area di tiro intorno all'arcipelago norvegese di Andoya. Il programma prevede che verranno effettuati fino a 54 lanci di missili, ma anche di siluri e colpi di artiglieria, per testare le prestazioni dei sistemi d'arma in condizioni realistiche. Oltre alle forze navali, all'esercito e all'aeronautica militare della Germania, sono presenti partner internazionali col fine di rafforzare congiuntamente la cooperazione e sviluppare ulteriormente le capacità di difesa nello spazio marittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

