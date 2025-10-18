Miracolosa Misure concrete per le famiglie Voto 9 | centrodestra unito e convinto sulla manovra

La maggioranza di governo plaude alla manovra finanziaria approvata in Consiglio dei Ministri, sottolineando la forza propulsiva del governo Meloni. Urso: “Manovra miracolosa”. “ Una manovra che giustamente ha definito Giancarlo Giorgetti miracolosa, perché ha saputo coniugare al meglio rigore nei conti pubblici e il giudizio straordinario delle agenzie di rating ci hanno premiato e crescita, quindi sviluppo sociale”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a Catania per la seconda giornata della manifestazione di FdI, ‘Patrioti in Comune’. “ Oltre 19 miliardi – ha aggiunto Urso – in una situazione difficile, destinati sostanzialmente alla scuola, alle imprese, all’occupazione, alle famiglie”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Miracolosa”, “Misure concrete per le famiglie”, “Voto 9”: centrodestra unito e convinto sulla manovra

