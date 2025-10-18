Mio figlio carabiniere provo solo rabbia Il messaggio di un papà a Ilaria Salis

Il post di Ilaria Salis, condiviso per pubblicizzare un incontro sul problema casa nel giorno in cui è stata compiuta la strage di carabinieri a Castel d'Azzano, ha sollevato polemiche. Come spesso accade si sono create due fazioni e quelli che la difendono a spada tratta sostengono che sia stata fraintesa, che è ciò che dice anche lei. Ma le polemiche, in realtà, nascono per qualcosa che Salis non ha detto, perché nel suo messaggio iniziale è mancato completamente un passaggio, anche solo di facciata, di solidarietà e pietas verso i carabinieri uccisi, che è arrivato solamente in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mio figlio carabiniere, provo solo rabbia". Il messaggio di un papà a Ilaria Salis

