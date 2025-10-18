Minasi risponde a Falcomatà | Si sente già nell' opposizione regionale pensi ai problemi della sua città
La senatrice della Lega Tilde Minasi risponde duramente alle parole del sindaco reggino Giuseppe Falcomatà, che, commentando un servizio andato in onda a Piazzapulita su La7, ha criticato l’operato del ministro Salvini e del centrodestra.“Secondo Falcomatà - scrive la senatrice - il ministro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
