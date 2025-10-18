Minaccia i figli del sindaco di Realmonte | condannata a 3 mesi

Il giudice Katia La Barbera ha condannato a 3 mesi di reclusione Renata B., 64 anni, originaria della provincia di Milano, per uno degli episodi di minaccia nei confronti dell’ex sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, decaduta dopo essere stata sfiduciata nei mesi scorsi. Dossier. Sindaci e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

