Minaccia di lanciarsi nel vuoto | salvato dai carabinieri e dal padre

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova e della stazione di Genova forte San Giuliano sono intervenuti in zona Foce dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte di un cittadino. L’uomo aveva segnalato la presenza di una persona che sembrava intenzionata a compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

