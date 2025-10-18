Minacce di morte ai baby calciatori Il Corpolò prende le distanze | Fatto grave chiediamo scusa

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene che con il calcio dovrebbero avere ben poco a che fare si sono viste sabato scorso, durante la gara del campionato juniores provinciali tra Corpolò e Victoria. La partita è stata sospesa non per un fallo di gioco o per un litigio in campo, ma per il comportamento di alcuni adulti sugli spalti, che hanno persino rivolto minacce di morte ai giovani calciatori della squadra ospite, appena 17enni. Per questo motivo il Corpolò è stato sanzionato con una multa di 200 euro da parte del giudice sportivo di Rimini, Maria Luisa Trippitelli. La risposta del Corpolò è arrivata a stretto giro. "L’Usd Corpolò, nella sua interezza – presidente, dirigenti e staff tecnico – intende esprimere pubblicamente la propria ferma condanna e totale dissociazione dai comportamenti gravissimi tenuti da alcuni genitori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

minacce di morte ai baby calciatori il corpol242 prende le distanze fatto grave chiediamo scusa

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte ai baby calciatori. Il Corpolò prende le distanze: "Fatto grave, chiediamo scusa"

Altri contenuti sullo stesso argomento

minacce morte baby calciatoriMinacce di morte ai baby calciatori. Il Corpolò prende le distanze: "Fatto grave, chiediamo scusa" - Il club condanna duramente l’episodio avvenuto durante una partita degli Juniores provinciali "I genitori hanno sbagliato, non è questo lo sport che vogliamo". Scrive msn.com

minacce morte baby calciatoriGenitori minacciano baby calciatori: partita sospesa, si rigiocherà a porte chiuse - Una gara del campionato Juniores della Provincia di Rimini è stata sospesa a fine primo tempo dopo un increscioso episodio, secondo quanto emerge dall'ultimo comunicato della Figc di Rimini. Scrive altarimini.it

minacce morte baby calciatoriRimini, genitori minacciano di morte i calciatori U19 della squadra rivale: si rigioca per metà a porte chiuse - Alta tensione sugli spalti dello stadio: urla, insulti e frasi come «ti ammazzo». Secondo corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Morte Baby Calciatori